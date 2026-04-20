Genoa, capolavoro De Rossi: "Missione compita con la forza del gruppo". Media punti di quasi 1,5 a partita

Il Genoa vincendo a Pisa si è assicurato anche per il prossimo anno la serie A. Missione compiuta per il tecnico rossoblu Daniele De Rossi a suon di risultati che certificano il lavoro del mister romano con una media punti di quasi 1,5 a match. Ddr dopo il successo sul Pisa era felice: “Siamo circondati da tanto affetto da parte dei nostri tifosi. Ora siamo salvi ma dobbiamo chiudere bene la stagione a cominciate dalla partita che ci aspetta in casa col Como”.

A Pisa esordio ok di Amorim e colpi di classe di Baldanzi con le perle di Ekuban e del lavoro di Colombo andato a quota 7 gol dopo il rigore realizzato al Pisa.

Con la certezza De Rossi i rossoblu possono già pensare al Genoa che verrà perché questa tifoseria merita obiettivi più elevati. Ieri in tribuna col ceo Blazquez si è rivisto il presidente Sucu.

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