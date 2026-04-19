Pisa-Genoa, le formazioni: De Rossi ridisegna il centrocampo

PISA - Incrocio salvezza all'Arena Garibaldi Romeo Anconetani tra Pisa e Genoa. Ma se i toscani sono di fatto spacciati, i rossoblù hanno a disposizione il primo match ball dell'anno per chiudere la partica (già virtualmente archiviata) anche sotto il profilo matematico. De Rossi deve ridisegnare il centrocampo per le assenze degli squalificati Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi.

Ecco le probabili formazioni:

PISA (3-5-2): Sempre; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Hojholt, Tramoni, Angori; Durosinmi, Moreo. Allenatore: Oscar Hiljemark

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Messias, Masini, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi



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