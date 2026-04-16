Genoa, Frendrup: "Non siamo ancora salvi. Ho imparato tantissimo da mister De Rossi"
di Luca Pandimiglio
Le parole del danese al meet&greet con i tifosi al Genoa Store di piazza Banchi
Bagno di folla al Genoa Store di piazza Banchi per il meet&greet con i due centrampisti rossoblu: Morten Frendrup e Ruslan Malinovskyi. A margine dell'incontro il danese classe 2001 ha rilasciato queste dichiarazioni:
"È sempre bello stare con i tifosi. Sicuramente contro il Sassuolo è stata una partita molto importante, tre punti pesanti, ma non siamo ancora salvi. Abbiamo ancora una importante sfida contro il Pisa".
"Io e Malinovskyi abbiamo giocato insieme per tanto tempo; ogni giorno vogliamo migliorare insieme. Come dicevo, più giochi insieme, più migliori".
Quanto stai imparando da De Rossi, che è stato un grande centrocampista? "Ho imparato tante cose da lui e dal suo staff. Facciamo un lavoro extra ogni giorno dopo l'allenamento per migliorare i piccoli dettagli".
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