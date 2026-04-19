Genoa in trionfo a Pisa, Ekhator e Colombo firmano il 2-1 che vale la salvezza

Vincendo a Pisa davanti a oltre duemila tifosi euforici, il Genoa chiude di fatto il discorso salvezza, rendendo ormai incolmabile il divario con la zona retrocessione: a cinque turni dalla fine il Grifo vanta infatti dodici lunghezze di vantaggio, potendo così iniziare a programmare con serenità la prossima stagione. Decisive le reti di Ekhator (foto gentilmente concessa da Genoa CFC) e Colombo su rigore, che ribaltano l’iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Canestrelli.

La partita si apre con un buon approccio del Genoa, pericoloso già all’11’ con Baldanzi, che però non trova la porta da posizione favorevole. Con il passare dei minuti cresce il Pisa, che al 19’ passa in vantaggio: sugli sviluppi di un corner battuto da Angori, è Canestrelli a colpire di testa e a battere Bijlow. I padroni di casa sfiorano subito il raddoppio in contropiede, ma Angori, lanciato a rete, si fa ipnotizzare dal portiere rossoblù. Il Genoa reagisce e trova il pareggio al 41’ con Ekhator, che chiude una bella azione corale con un sinistro preciso all’incrocio. Nel finale di tempo Colombo ha anche la chance per il sorpasso, ma spreca.

Nella ripresa parte meglio il Genoa, che si rende subito pericoloso ancora con Colombo. L’episodio chiave arriva al 53’, quando l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano di Canestrelli su conclusione di Baldanzi: dal dischetto, al 55’, Colombo è impeccabile e firma il 2-1. Il Pisa prova a reagire aumentando il peso offensivo con diversi cambi e passando a un assetto molto sbilanciato, ma fatica a creare occasioni pulite. Il Genoa controlla e si difende con ordine, mentre Bijlow è attento quando chiamato in causa, come al 73’ su Aebischer. Nel finale i rossoblù gestiscono il vantaggio senza particolari affanni, portando a casa tre punti pesantissimi che valgono la salvezza.

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