Genoa, ancora Moena: ritiro in Val di Fassa e amichevoli estive già fissate

Genoa, ancora ritiro in Val di Fassa dal 16 al 26 luglio. Quarto anno consecutivo per i rossoblu a Moena, la perla del Trentino. Soddisfazione per il connubio tra il Genoa e la Val di Fassa è stata espressa dal dg del Grifone Flavio Ricciardella e dal presidente della Valle Fausto Lorenz. Previste alcune amichevoli: domenica 19 luglio e col Vicenza sabato 25. Confermati i Summer Camp tra giugno e luglio.

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