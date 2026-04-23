Genoa

Genoa, ancora Moena: ritiro in Val di Fassa e amichevoli estive già fissate

di Redazione

20 sec
Genoa, ancora Moena: ritiro in Val di Fassa e amichevoli estive già fissate
2205 - Assoclima

Genoa, ancora ritiro in Val di Fassa dal 16 al 26 luglio. Quarto anno consecutivo per i rossoblu a Moena, la perla del Trentino. Soddisfazione per il connubio tra il Genoa e la Val di Fassa è stata espressa dal dg del Grifone Flavio Ricciardella e dal presidente della Valle Fausto Lorenz. Previste alcune amichevoli: domenica 19 luglio e col Vicenza sabato 25. Confermati i Summer Camp tra giugno e luglio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2305 - Banca Occhi Lions