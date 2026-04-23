Genoa, ancora Moena: ritiro in Val di Fassa e amichevoli estive già fissate
di Redazione
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Genoa, ancora ritiro in Val di Fassa dal 16 al 26 luglio. Quarto anno consecutivo per i rossoblu a Moena, la perla del Trentino. Soddisfazione per il connubio tra il Genoa e la Val di Fassa è stata espressa dal dg del Grifone Flavio Ricciardella e dal presidente della Valle Fausto Lorenz. Previste alcune amichevoli: domenica 19 luglio e col Vicenza sabato 25. Confermati i Summer Camp tra giugno e luglio.
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