Genoa, De Rossi: "Prestazione di livello con il Como, sconfitta questione di dettagli"

La sconfitta per 0-2 subita dal Genoa col Como non abbatte il tecnico rossoblu, Daniele De Rossi: “Sapevamo di dover affrontare un’ottima squadra e abbiamo iniziato bene potendo anche passare in vantaggio con Vitinha. Purtroppo noi abbiamo sbagliato invece il Como ha fatto gol. Questione di dettagli”.

Rossi prosegue l’analisi: “Loro sono riusciti a giocare anche con la nostra pressione. Non è facile stare a questi ritmi per 90 minuti, anche perché arriva un momento in cui il Como ti fa girare. L’hanno fatto con la Roma. Per questo sono soddisfatto della nostra partita”.

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