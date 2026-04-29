Genoa e Boca unite dalla videocanzone firmata da due artisti di Buenos Aires e dal cantautore genovese Mike fC

"Dagghe Boca! Dale Genoa!".

Questa canzone nasce dall'idea di due artisti di Buenos Aires tifosi del Boca Juniors, Don Kingtana e CPRN. Emozionati per la maglia che il Genoa ha voluto realizzare in onore del club argentino, hanno pensato di comporre un brano che celebrasse l'amicizia tra le squadre e la "mæxima reixe, misma raíz".

Hanno contattato il rapper/cantautore genovese Mike fC, che ha scritto la sua strofa e il ritornello del brano con un mix di zeneize, italiano e spagnolo, includendo nell'arrangiamento del brano gli abbellimenti di Andrea Facco al bouzouki.

Il video, andato in onda a We Are Genoa in onda su Telenord, è stato realizzato con riprese in Argentina, alla Boca, e a Genova con l'intento di valorizzare la bellezza e i colori delle tifoserie, mandando un messaggio contro la violenza.

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