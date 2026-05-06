De Rossi, il "garante" dei tifosi che piace a tanti club: dibattito a We Are Genoa

Per Daniele De Rossi sono giornate che parlano di futuro. Il tecnico, che ha portato in pochi mesi il Genoa alla salvezza, ha già detto che vuole una squadra forte per fare un passo avanti verso un campionato con qualche ambizione. Ma intorno a lui dopo le sirene giallorosse si sentono quelle del Torino e pure dalla Fiorentina che intende rompere il rapporto con Vanoli.

Ieri sera a Wag il dibattito è stato acceso con i tifosi che attraverso i social hanno fatto intendere di volere a tutti i costi Ddr anche il prossimo anno, il quarto in serie A.

Per i genoani De Rossi è il “garante” per avere certezze della società che comunque, si sa, dovrà cedere un paio di pedine per il bilancio. De Rossi è stato chiaro e ora si attendono gli sviluppi.

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