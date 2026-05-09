Genoa celebra Festa della Mamma: a Firenze sulle maglie dei giocatori i nomi delle madri

In occasione della partita Fiorentina-Genoa, il club rossoblù ha deciso di rendere omaggio alla Festa della Mamma con un’iniziativa dal forte valore simbolico ed emotivo. Per questo match, i calciatori del Genoa (foto gentilmente concessa da Genoa CFC) scenderanno in campo indossando una maglia speciale, sulla quale compariranno i nomi delle proprie madri al posto dei consueti cognomi.

Un gesto semplice ma significativo, pensato per celebrare il legame profondo tra i giocatori e le loro famiglie, e in particolare la figura materna, spesso punto di riferimento fondamentale nella crescita personale e sportiva degli atleti. L’iniziativa vuole inoltre trasmettere un messaggio di affetto e riconoscenza a tutte le mamme, dentro e fuori dal campo, in una giornata a loro dedicata.

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