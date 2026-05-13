Calcio caos: idea Genoa-Milan domenica alle 12, insieme ad altre partite, ma è tutto in divenire

La Federcalcio è travolta dal caos calendario e, a metà settimana, regna ancora l’incertezza assoluta sulla programmazione della penultima giornata di campionato, decisiva non soltanto per la corsa Champions ma anche per la lotta salvezza e per la definizione delle posizioni europee. Una situazione che sta creando tensioni tra club, televisioni, istituzioni sportive e autorità di pubblica sicurezza.

Nelle ultime ore è cambiato nuovamente lo scenario relativo a Genoa-Milan. Fino a ieri l’ipotesi più accreditata sembrava quella di posticipare la sfida del Ferraris al lunedì sera, soluzione che avrebbe consentito di distribuire meglio gli incontri decisivi della giornata. Adesso però la linea starebbe cambiando ancora: prende quota infatti l’idea di far scendere in campo il Genoa di De Rossi e il Milan di Allegri domenica alle 12. Una scelta che consentirebbe di evitare ulteriori sovrapposizioni televisive e di alleggerire il congestionato programma del fine settimana.

Il problema, però, è molto più ampio e coinvolge soprattutto Roma, dove il calendario sportivo cittadino rischia di trasformarsi in un vero rompicapo organizzativo. Il derby della Capitale rappresenta infatti un nodo delicatissimo sotto il profilo dell’ordine pubblico, ma nello stesso weekend il Foro Italico sarà teatro delle fasi finali degli Internazionali d’Italia di tennis. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, che potrebbe disputare la finale del torneo proprio domenica pomeriggio, richiamando decine di migliaia di tifosi e appassionati nella stessa area della città.

Una concomitanza che mette in allarme prefettura, questura e organizzatori, chiamati a gestire due eventi ad altissima affluenza nel giro di poche ore. Per questo motivo si stanno moltiplicando riunioni, contatti e ipotesi alternative nel tentativo di trovare una soluzione condivisa che eviti di concentrare troppe partite al lunedì, scenario che scontenterebbe televisioni, tifosi e società.

L’orientamento della Lega Serie A sarebbe quello di limitare al massimo gli slittamenti, ma al momento nessuna soluzione definitiva sembra davvero vicina. Il rischio concreto è quello di arrivare a ridosso del weekend senza un quadro ufficiale completo, alimentando ulteriormente polemiche e malumori in una fase decisiva della stagione.

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