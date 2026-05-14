La Prefettura accetta la proposta della Lega: Genoa-Milan e le altre 4 partite della corsa Champions si giocheranno domenica alle 12

La Prefettura ha dato il via libera alla proposta della Lega Serie A. Tutte le gare delle squadre coinvolte nella lotta Champions giocheranno domenica 17 Maggio alle ore 12: Genoa-Milan, Roma-Lazio, Como-Parma, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

La scelta della contemporaneità nasce dall’esigenza di garantire la regolarità del campionato in una giornata che potrebbe risultare decisiva sia per la qualificazione alla prossima Champions League sia per la definizione delle posizioni europee. Il derby della Capitale, inoltre, rappresentava anche un nodo delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico, motivo per cui era necessario il via libera della Prefettura.

La Lega Serie A ha quindi optato per una programmazione anticipata a mezzogiorno, così da gestire al meglio sicurezza in vista anche della finale dell'Atp 1000 di Roma che si disputerà alle ore 17 al Foro Italico.



Domani alle ore 13.15 si terrà la conferenza stampa di mister Daniele De Rossi in vista della gara di domenica contro il Milan.

È arrivata la nota della Prefettura di Roma: "Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell'acquisito impegno della Lega Calcio-Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a un'implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all'attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in questura, già convocato alle 17.30 di domani".

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