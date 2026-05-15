Genoa, De Rossi: "Piena sintonia con società e squadra, voglio restare a lungo"

Daniele De Rossi premiato come rossoblucerchiato dell’anno sul palco di Stelle nello Sport concede frasi importanti per il suo futuro al Genoa dopo qualche dichiarazione che aveva allarmato i tifosi.

Ddr ha fatto chiarezza: “Non ho dubbi, ho detto solo per onestà che nel calcio non si sa mai ma sono felice qui, organizzo il ritiro e studio giocatori per portare il Grifone più in alto”.

Sintonia col mondo Genoa senza se e senza ma. Ddr è pronto ad altre sfide col Genoa a cominciare dal match di domenica alle 12 che chiude la stagione al Ferraris contro il Milan. Il lavoro prosegue con il ds Lopez e l’ad Blazquez.

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