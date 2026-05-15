Il Genoa saluta Malinovskyi: "Grazie Ruslan, grinta e amore per la maglia resteranno indelebili"

Quella di domenica contro il Milan sarà l'ultima partita con la maglia rossoblu di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino lascia il Genoa dopo 3 anni, dove ha collezionato 70 presenza totali, realizzando 10 reti. Si prevede una standing ovation da parte di tutto il Ferraris, per un giocatore che ha lasciato il segno nei cuori dei tifosi rossoblu.

Il saluto della società: "Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation in quella che in questi anni è stata, e rimarrà negli anni, casa tua. Dall’inizio, per sempre".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.