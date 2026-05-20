Malinovskyi e il Genoa: “Onorato di essere stato qui, questo è un club fantastico con tifosi unici. Il gol più importante? Quello col Bologna”

Ruslan Malinovskyi ha voluto salutate il mondo rossoblu in una conferenza piena di emozione: “A Genova sono stato bene qui, è nato anche mio figlio e la gente è meravigliosa. La scelta di andare al Trabzospor? Ho ricevuto un'offerta importante, ci ho pensato qualche giorno e ho deciso di accettarla”.

Il giocatore ucraino si volta indietro: “Sono arrivato dopo buone esperienze e credo di aver sempre dato tutto. Credo che questo club sia cresciuto molto. Dispiace per l’infortunio che ho avuto ma sono rie testo più forte. Il Genoa può fate bene perché c’è un gruppo uniti da anni parte di da Gilardino a De Rossi e poi i tifosi".

"Penso che in questo anno il gol col Bologna sia stato il più importante ma quel pallone l’ha spinto in rete il pubblico. Per questo è una piazza che ti aiuta sempre e sarò sempre tifoso del Genoa. De Rossi? Quando parla sembra che sia una vita che fa l’allenatore. Con Gasperini ci sono molte esperienze simili”.

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