Genoa, Bjilow e Amorim titolari l'anno prossimo? Il parere degli opinionisti

Acceso dibattito al Derby del Lunedì, in onda su Telenord e telenord.it, sul Genoa dopo l'ultima partita al "Ferraris" contro il Milan (1-2). L'epilogo del campionato sarà domenica sera a Lecce (ore 20,45, edizione speciale di Stadio Goal a partire dalle 20,15 al posto di Forever Samp che questa settimana eccezionalmente non andrà in onda).

Si è parlato di Amorim e Bjilow, sulla base del sondaggio social lanciato tra i tifosi in merito al futuro: potranno essere titolari nella squadra del prossimo anno? I pareri si sono divisi tra Gessi Adamoli, Stefano Eranio, Salvatore Soviero, Massimiliano Lussana. La tesi prelevante è che il giovane brasiliano sia un talento con un importante avvenire ma che il centrocampo rossoblù, considerato anche l'addio di Malinovskyi e il possibile sacrificio di Frendrup sul mercato, abbia bisogno di più sostanza. "Con Amorim in organico, da continuare a coltivare", ha specificato Eranio, bandiera rossoblù.

La discussione ha avuto per oggetto anche De Rossi, la sua analisi sulla prossima campagna acquisti e vendite. "Resterà di certo al Genoa, ma secondo me, visto che adesso in serie A partirà il valzer degli allenatori, una finestrella se la tiene aperta", ha chiosato Franco Ordine.

Vi proponiamo un estratto del programma, sempre disponibile integralmente on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby.

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