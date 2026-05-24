Lecce - Genoa 1-0. Palo a gioco fermo di Cheddira

50': palo di Cheddira, ma il gioco era già fermo.

46': termina il primo tempo dopo in minuto di recupero

45': primo ammonito del match: si tratta di Ramadani del Lecce.

45' Leali dice di no a in tiro a giro di Banda.

39'': annullato gol a Frendrup per fuorigioco di Colombo.

20': primo lampo del Grifone, con il colpo di testa di Marcandalli su corner di Martin che termina alto.

15': grande spunto di Banda, Leali si salva in corner.

11': ancora un'occasione per il Lecce, con il tiro di Gallo che sorvola la traversa.

6': il Lecce è già in vantaggio sugli sviluppi di un contropiede. Gol di Banda dopo una prima respinta di Leali sul tiro di Cheddira.

E' iniziata Lecce -Genoa! Ultima fatica stagionale

Squadre in campo. Genoa con il completo bianco con la croce rossa di San Giorgio, Lecce nella tradizionale casacca giallorossa.

Lecce - Genoa

Formazioni ufficiali:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

GENOA (3-5-1-1): Leali; Marcandalli, Otoa, Zätterström; Sabelli, Frendrup, Masini, Amorim, Martín; Ellertsson; Colombo. All. De Rossi

Il Genoa chiude a Lecce alle 20,45 il suo campionato, con De Rossi capace di arrivare alla salvezza in largo anticipo. I salentini invece devono vincere per restare in A. Telenord segue il match dalle 20,15 con un'edizione speciale di Stadio Goal, con Giovanni Porcella e Vittoria Fracassi e il loro staff di commentatori.

Mister De Rossi deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Non sarà a disposizione lo squalificato Vitinha, mentre restano fuori dai convocati anche Ekhator, Ekuban e Messias, oltre agli infortunati Malinovskyi, Cornet, Onana e Baldanzi. In avanti è pronto Ellertsson, chiamato a supportare la punta Colombo. A centrocampo spazio ad Amorim, Masini e Frendrup, con Sabelli e Martin sugli esterni. In difesa trovano spazio Zätterström, complice le condizioni non ottimali di Ostigard. Tra i pali tocca a Leali.

Per quanto riguarda il Lecce, Pierotti, colpito duramente alla gamba nell’ultima gara, sarà regolarmente in campo. Non al meglio anche Banda, che fa comunque parte dell'undici iniziale. In attacco agirà Cheddira da prima punta, con Stulic e Camarda pronti a subentrare a gara in corso. In mezzo al campo il riferimento sarà Ramadani, mentre la difesa sarà guidata da Tiago Gabriel.

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