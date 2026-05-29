Genoa, De Rossi tra mercato e strategie per il futuro in attesa di prolungare il contratto

Daniele De Rossi, sempre dopo aver accettato di proseguire l’esperienza al Genoa, si attende il prolungamento del contratto che dovrebbe essere di altri due anni, (le parti ne stanno parlando) e ora punta sulla squadra. Va detto che da Bologna osservano le mosse del Grifone sul tecnico, anche se i bolognesi hanno un ventaglio di papabili per sostituire Italiano.

Intanto, in ballo per il Genoa ci sono i rinnovi di Messias ed Ekuban e la conferma di Baldanzi. Con il ds Lopez sono state gettate le basi.

Spuntano anche i nomi per il mercato. L’ultimo giocatore accostato al club rossoblù è quello fatto da Record, quotidiano portoghese: si tratta di Denilson Santos, calciatore classe 2007 che milita nella formazione B e nell’Under 23 dello Sporting Clube de Portugal.

Poi ci sono altri giovani nel mirino, con possibili ritorni alla base come Calvani.

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