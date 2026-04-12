Genoa, battuto 2-1 il Sassuolo e salvezza in cassaforte: a segno Malinovskyi ed Ekuban

Il Genoa batte il Sassuolo e si porta a +9 sulla zona calda, facendo un passo decisivo verso la salvezza. Nel corso del lunch match al Ferraris, il Genoa parte meglio e si rende subito pericoloso già nei primi minuti, con un’occasione costruita da Sabelli e Colombo, fermata dalla difesa del Sassuolo. Dopo un avvio più propositivo dei rossoblù, arriva anche il primo cartellino giallo per Malinovskyi, ammonito per un fallo tattico.

La partita resta vivace: il Sassuolo risponde con un colpo di testa di Pinamonti che termina alto, mentre il Genoa continua a creare, con Vitinha che impegna Muric. Al 18’ arriva il vantaggio rossoblù firmato proprio da Malinovskyi, che su assist di Baldanzi lascia partire un tiro preciso che vale l’1-0.

Il primo tempo si chiude con grande intensità e diversi cartellini, fino al recupero in cui arrivano anche due espulsioni: Ellertsson per il Genoa e Berardi per il Sassuolo, lasciando entrambe le squadre in dieci uomini.

Nella ripresa il Sassuolo trova il pareggio al 57’ con Kone, bravo a ribadire in rete dopo una respinta su calcio d’angolo. Poco prima erano già iniziate le prime sostituzioni, con diversi cambi da entrambe le parti per aumentare ritmo e freschezza: nel Genoa entrano tra gli altri Ekuban e Messias, mentre nel Sassuolo spazio a Volpato, Coulibaly, Lipani e Moro.

La gara resta equilibrata, con occasioni da entrambe le parti e qualche episodio dubbio, fino a un finale sempre più spezzettato e ricco di cambi. Al 75’ il Genoa inserisce Messias, mentre il Sassuolo continua a modificare l’assetto offensivo. Nel finale, al minuto 84, arriva il nuovo vantaggio rossoblù: Ekuban firma il 2-1 con una grande azione corale avviata da Sabelli e rifinita da Messias.

Negli ultimi minuti il Genoa gestisce il vantaggio, completando anche le ultime sostituzioni all’87’ con l’ingresso di Otoa e Moro per dare ulteriore copertura e freschezza. Finisce così e il Genoa può respirare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.