Calcio tra retroscena e trasformazioni, al Museo del Genoa arrivano Bartolozzi e Currò

Il calcio raccontato da due prospettive diverse ma complementari: da una parte i grandi cambiamenti che stanno trasformando lo sport più popolare del mondo, dall'altra storie, aneddoti e retroscena rimasti per anni lontani dai riflettori. È questo il filo conduttore dell'incontro in programma lunedì 15 giugno alle 17.45 al Museo del Genoa, dove i giornalisti Bruno Bartolozzi ed Enrico Currò presenteranno i loro libri Il Neocalcio e Il Confessionale.

L'appuntamento – Gli autori dialogheranno con il pubblico in un confronto moderato dai giornalisti Pierangelo Castagneto e Alberto Puppo. Ospite d'onore della serata sarà Claudio Onofri, volto storico del calcio italiano e profondo conoscitore del mondo rossoblù.

Il Neocalcio – Nel volume pubblicato da Rogas Edizioni, Bartolozzi e Currò analizzano l'evoluzione del calcio contemporaneo, sempre più influenzato da finanza, tecnologia, piattaforme digitali e logiche globali. Il libro offre una riflessione sui cambiamenti che hanno trasformato uno sport popolare in un fenomeno economico e mediatico capace di incidere profondamente sul rapporto tra tifosi, società e club.

I retroscena – Il Confessionale, edito da Absolutely Free Libri, accompagna invece il lettore dietro le quinte del calcio attraverso racconti vissuti in prima persona dagli autori. Tra le pagine trovano spazio vicende legate al malore di Ronaldo prima della finale del Mondiale del 1998, episodi di combine, scommesse, scandali, personaggi eccentrici e storie poco conosciute che hanno segnato il calcio degli ultimi decenni.

Il Professore – Particolarmente significativo il capitolo dedicato a Franco Scoglio. Il tecnico siciliano viene raccontato attraverso aneddoti inediti che ne mettono in luce non solo le qualità professionali, ma anche il lato umano e il suo approccio pedagogico, ancora oggi ricordato da tanti tifosi e addetti ai lavori.

Il confronto – L'iniziativa si propone come un'occasione per riflettere sul passato e sul presente del calcio, tra memoria, giornalismo d'inchiesta e nuove dinamiche che stanno ridefinendo il futuro di uno degli sport più seguiti al mondo.

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