Genoa, ufficiale l'ingaggio del giovane esterno sinistro Marcelo Vaz
di Redazione
15 sec
Il Genoa ha comunicato l'acquisizione ufficiale a titolo definitivo del calciatore Marcelo Vaz dalla Varesina Calcio. Il giocatore, classe 2007 originario della Guinea Bissau, sarà a disposizione del club a partire dal 1 luglio 2026.
Esterno sinistro, 34 presenze più 1 nei play out in serie D, Vaz compirà 19 anni a fine luglio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Calcio tra retroscena e trasformazioni, al Museo del Genoa arrivano Bartolozzi e Currò
12/06/2026
di Redazione
Genoa, è fatta per Baldanzi: intesa con la Roma per una cifra intorno ai 9,5 milioni
11/06/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, fiducia nel talento di Joi Nuredini: rinnovo fino al 2029 per l’attaccante rossoblù
09/06/2026
di Giovanni Porcella