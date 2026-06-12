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Genoa, ufficiale l'ingaggio del giovane esterno sinistro Marcelo Vaz

di Redazione

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Genoa, ufficiale l'ingaggio del giovane esterno sinistro Marcelo Vaz
18 - SettimoLink

Il Genoa ha comunicato l'acquisizione ufficiale a titolo definitivo del calciatore Marcelo Vaz dalla Varesina Calcio. Il giocatore, classe 2007 originario della Guinea Bissau, sarà a disposizione del club a partire dal 1 luglio 2026.

Esterno sinistro, 34 presenze più 1 nei play out in serie D, Vaz compirà 19 anni a fine luglio.

 

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