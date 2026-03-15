Genoa, De Rossi esulta: "Dopo la Roma non potevo, ma a Verona non ho potuto frenare la mia soddisfazione"

Il tecnico rossoblu, Daniele De Rossi, non ha nascosto la sua felicità al "Bentegodi" alla fine della partita vinta sul Verona per 2-0 che porta il Genoa in una zona più che tranquilla di classifica: “Si, siamo felici dei risultati. Sentiamo l’amore dei tifosi che ci hanno sostenuti in tremila anche oggi. Non era facile - dice Ddr - battere il Verona".

L’esultanza? “Domenica scorsa non ho potuto, ma oggi non ho frenato la mia soddisfazione. Abbiamo fatto una buona partita e sono soddisfatto dei ragazzi. Il lavoro di tutto lo staff è stato premiato, tre punti importanti grazie al gruppo”.

Sulle sostituzioni ha aggiunto: "I cinque cambi sono così, anche loro avevano cambi interessanti come Suslov e Belghali. Ma noi abbiamo messo belle frecce. Loro riuscivano a chiuderci bene, c'era vento, è entrato un giocatore che ha fatto una giocata diversa dalle altre (Vitinha, n.d.r.). Loro sono contropiedisti nati, non potevamo permetterci di prendere sei contropiede per tempo. Quando non subiamo gol, poi questa diventa la chiave per fare risultato", ha concluso De Rossi.

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