Genoa, da Sabelli a Masini sino al ruolo di Murgita: "Grande spirito di gruppo, dieci e lode a De Rossi"

"Una vittoria così di prestigio era nell'aria, era nell'aria perché la squadra stava giocando bene, l'allenatore era riuscito a entrare nei meccanismi del gruppo, era riuscito a farsi seguire, a creare un grandissimo entusiasmo. Un allenatore finalmente che porta una squadra a sfruttare la forza di avere uno stadio che è fantastico, perché questo stesso stadio era fantastico ma un po' triste quando c'era un allenatore che non portava la squadra a scaldare il cuore, a scaldare gli animi. E se tu riesci a sfruttare questo stadio fai imprese come quella che hai fatto domenica, perché quando vinci contro una grande squadra solitamente ti gira tutto bene, gli episodi tutti a tuo favore. No, stavolta l'hai schiantato, è netta la vittoria ai punti, avrebbe vinto comunque il Genoa. E' una vittoria proprio di una squadra che sta bene, che è in salute, che sta bene e che sta facendo un grandissimo percorso".

Lo ha detto Gessi Adamoli, giornalista di lungo corso e opinionista di Telenord.

"È un gruppo che comunque l'allenatore ha saputo costruire, ha saputo difendere, dopo il ribaltone con Viera non era semplice, poteva anche ripartire un Genoa diverso, ma non si è frammentato. Quindi il merito va a loro, anche a questi ragazzi, Sabelli è uno che era finito in naftalina e invece con la Roma ha fatto una partita da leone, ha avuto un ruolo invertito, Masini si era anche un po' lamentato, ne ha parlato anche con l'allenatore, ha aspettato e ha fatto un po' di partita, davvero molto bella", ha aggiunto Giovanni Porcella, conduttore di Telenord.

"Roberto Murgita che è tanto che è lì, è lui che secondo me ha fatto, sta facendo e spero farà tanto gruppo. Un genoano vero, sa di calcio, ha aiutato all'inizio sia Mimmo che De Rossi e ora sta aiutando De Rossi. Lo vedi che è sempre in panchina. Una parola su Murgita la spenderei perché se lo merita, al di là di tutti gli altri. Contano sempre i numeri, sono quelli che ti fanno capire le cose, però c'è da dire che De Rossi ha lavorato sia sul campo che psicologicamente ed è una persona vera, è un ex giocatore di calcio che sa come si gioca a calcio, piace alla gente. È quell'allenatore che piacerebbe a tutti perché sa di calcio, guarda le conferenze stampa, dice delle cose sensate. Se pensava alle conferenze stampa di prima, chiudevo la radio, era meglio, sempre i soliti discorsi. Quindi io direi un bel dieci lode con un abbraccio universitario", ha concluso il manager di motomondiale Carletto Pernat.

Ecco un estratto di We are Genoa, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.