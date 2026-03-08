Genoa-Roma 2-1: cronaca e tabellino della partita

Il Genoa regala ai suoi tifosi una serata indimenticabile battendo la Roma al Ferraris. Il primo tempo resta equilibrato, con il Grifone attento in difesa e Svilar protagonista su alcuni cross insidiosi, mentre la Roma controlla il possesso senza riuscire a trovare spazi efficaci tra le linee. I rossoblù mostrano compattezza e determinazione, chiudendo gli spazi e ripartendo con ordine, e il punteggio resta bloccato sullo 0-0 fino all’intervallo, tra qualche ammonizione e interventi tattici da entrambe le parti.

La ripresa si apre con un Genoa più deciso e coraggioso: al 7’ st Messias porta in vantaggio il Grifone su calcio di rigore, guadagnato per un fallo netto di Pellegrini su Ellertsson. La Roma prova a reagire e trova il pareggio al 55’ con Ndicka sugli sviluppi di un corner, ma i rossoblù non si lasciano scoraggiare e continuano a spingere, mantenendo alta la concentrazione e cercando con pazienza la rete del successo. Il gol che regala la vittoria arriva all'80': Vitinha ribatte in rete un pallone servito da Masini dopo una bella manovra orchestrata da Colombo, scatenando l’entusiasmo del pubblico di casa. Una rete che premia la solidità difensiva, la precisione nelle ripartenze e lo spirito combattivo della squadra. Una prestazione che resterà impressa nella memoria dei tifosi: il Genoa regala così una vera e propria notte da sogno al Ferraris.





LA PARTITA

PRIMO TEMPO



4’ Primo affondo rossoblù: Sabelli mette un cross insidioso al centro dell’area, Tsimikas interviene con attenzione e appoggia di petto tra le braccia di Svilar.

5’ Mancini guadagna un fallo ma resta a terra dolorante alla caviglia destra.

7’ Lo staff medico valuta le condizioni del difensore giallorosso, possibile cambio per il dolore alla caviglia.

10’ Ancora un fallo del Genoa: intervento irregolare di Vasquez su Rensch.

12’ Primo cartellino del match: ammonito N’Dicka per un fallo tattico su Ekhator. Il difensore, diffidato, salterà la prossima partita della Roma.

13’ Sabelli prova a servire il secondo palo, ma il suggerimento è debole e la difesa capitolina libera senza difficoltà.

16’ Cartellino giallo anche per il Genoa: ammonito Masini, diffidato, che sarà squalificato per la prossima gara.

17’ Calcio piazzato per la Roma: Pellegrini cerca Malen sul secondo palo, ma l’attaccante viene anticipato e l’azione sfuma.

20’ I giallorossi fanno girare il pallone alla ricerca dello spazio, con il Genoa che resta compatto e chiude le linee.

21’ Malen prova l’iniziativa personale, resiste al contrasto di due avversari e conquista un calcio d’angolo. Il primo corner non produce effetti, ma dopo un rimpallo favorevole alla Roma arriva un nuovo tiro dalla bandierina.

22’ Sul secondo corner il traversone di Pellegrini non crea pericoli e la difesa rossoblù libera.

23’ Buona ripartenza del Genoa con Messias ed Ekhator, ma il filtrante dell’ex Crotone per il centravanti è troppo lungo e la Roma recupera.

26’ Masini tenta la conclusione al volo con il mancino, ma il tiro è completamente fuori misura e il pallone torna tra i guantoni di Svilar.

28’ Svilar rilancia in profondità per Malen, ma Vasquez interviene e devia il pallone.

30’ Occasione da punizione per il Genoa, ma l’azione si chiude con un fallo in attacco di Vasquez su Svilar e il possesso torna alla Roma.

32’ Alla mezz’ora abbondante il risultato resta fermo sullo 0-0, con ritmi piuttosto alti al Ferraris.

34’ Errore in impostazione di Koné sotto la pressione di Messias: il passaggio verso Celik è impreciso e il Genoa guadagna una rimessa laterale.

35’ Venturino punta Marcandalli sulla fascia sinistra e prova il cross, ma Ostigard allontana di testa.

38’ Mancini chiude in fallo laterale su un pallone pericoloso, rimessa affidata a Sabelli.

40’ Si entra negli ultimi cinque minuti del primo tempo con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Nello stesso minuto Malen viene ammonito dopo aver colpito involontariamente al volto Ostigard nel tentativo di una rovesciata.

44’ Nell’ultimo minuto del primo tempo Messias prova il mancino dalla distanza, ma la conclusione è imprecisa e termina ampiamente a lato della porta difesa da Svilar.

SECONDO TEMPO

1' st entra Cristante, esce Venturino

7' MESSIAS SBLOCCA IL RISULTATO SU CALCIO DI RIGORE. FALLO NETTO DI PELLEGRINI SU ELLERTSSON

9' Grande occasione per. raddoppio con Ekuban

10' PAREGGIA LA ROMA CON NDICKA SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER

11' entra El Ayanoui al posto di Pellegrini

13' annullato un gol a Malen per netto fuorigioco

19' st escono Messias e Ekathor, entrano Malinovskyi e Colombo

25' st entra Ghilardi per Rensch

30' st nel Genoa esce Ekuban ed entra Vitinha

34' st: altro cambio nel Genoa: è la volta di Martin

35' st: GOL DEL GENOA! VITINHA SPINGE IN RETE DA DUE PASSI UN PALLONE SERVITO CON I GIRI CONTATI DA MASINI. BELLA AZIONE IMPOSTATA DA COLOMBO.

39' st: nella Roma Ziolwowski sostituisce Mancini.







GENOA-ROMA 2-1

RETI: 52' Messias, 55' Ndicka, 80' Vitinha.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Colombo, Vitinha.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Konè, Pisilli, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen.

