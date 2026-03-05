Pruzzo: "Il Genoa contro la Roma può fare bene anche senza Baldanzi con un centrocampo più di sostanza"

"Io non credo che sia un problema il fatto che non possa giocare Baldanzi, che si deve inserire in un contesto che finora non gli appartiene, nel senso che non è facile. L'idea che lui possa fare il centrocampista mi lascia qualche dubbio, ma confido molto in De Rossi. Nello specifico credo che si possa fare un centrocampo diverso, che abbia un po' più di sostanza e che possa dare un po' più di fiducia alla squadra".

Lo ha detto Roberto Pruzzo, O Rey di Crocefieschi, commentando a We Are Genoa l'infortunio di Baldanzi e la sua assenza nella prossima partita contro la Roma.

"L'infortunio è nell'altra gamba, quindi dal punto di vista del recupero è sicuramente meglio, che non è una recidiva, le recidive sono molto più pesanti. Dall'altro punto di vista dimostra una certa fragilità muscolare che non è bella. E' un'altra cosa, in questo Genoa sicuramente è una pedina importante, ma paradossalmente è uno dei più sostituibili perché l'alternativa a Baldanzi è Messias, che è un altro giocatore pronto, di qualità, di talento, di estro", ha aggiunto il giornalista Gessi Adamoli.

"Guarda Gessi, Gasperini che tu conosci meglio di me, lo utilizzava da centravanti, lLe volte che è entrato, che è subentrato o che è partito all'inizio Baldanzi nella Roma di Gasperini giocava centravanti", ha chiosato ancora Pruzzo.

"Baldanzi è fondamentale per la salvezza del Genoa", ha aggiunto Carletto Pernat.

