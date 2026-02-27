Campodonico, cuore rossoblù: "“Baldanzi sembra Meroni e De Rossi è bravo, anche se romano…”

"Questo Baldanzi mi dà una grande speranza, perché mi ricorda in tutto Meroni, dribbling, passo doppio, tunnel, tiro in porta. Gli ho visto fare delle cose domenica. Genoa salvo? Direi di sì con quello che ho visto domenica, non per il tre a zero, ma per come si sta incanalando. Sabato sera me la guardo, l'Inter mi sembra un po' in calando e non abbiamo niente da perdere. De Rossi? Ha il difetto di essere... romano. E vabbé, comunque si impegna, vedo che si impegna...".

Lo ha detto Peo Campodonico, autore dell'inno del Genoa, ospite di Scignoria! in onda su Telenord. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, il programma integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

Ecco l'intervento di Campodonico.

