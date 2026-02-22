De Rossi esalta il Genoa: "Con il Torino partita perfetta, Baldanzi farà divertire i tifosi"
di Giovanni Porcella
Il Genoa regola il Torino per 3-0 in un match a senso unico. I rossoblu si godono il successo fondamentale nella corsa alla salvezza con le reti di Norton Cuffy e di Ekuban e Messias con menzione speciale per Baldanzi che ha conquistato la Nord.
A ragione dunque sorride il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi: “Ero tesissimo. Non che ci tenessi di più di altre gare o ci tenevo tantissimo, ero contento dopo il primo tempo. Poi l’espulsione a nostro favore ha fatto credere che la partita fosse finita e ci siamo rilassati e questo non mi è piaciuto. Ma faccio comunque i complimenti ai ragazzi che dal primo allenamento mi seguono e lavorano sodo. Questa squadra mi rappresenta per come ci si aiuta”.
Poi il discorso va su Baldanzi schierato dal primo minuto: “Sono contento per lui, ha fatto bene. Per me è un ottimo giocatore che può far divertite i nostri tifosi che anche oggi hanno dato spettacolo. Penso che Baldanzi sia in giocatore sottovalutato e penso che farà vedere il suo talento”.
