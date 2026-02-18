Genoa, i tifosi a Pegli: "Il mercato? Si poteva fare meglio, ma ci accontentiamo. Fiducia in De Rossi"

Un parere sul calciomercato invernale del Genoa? "Diciamo che sono soddisfatto, ora vediamo i nuovi come si inseriranno all'interno della rosa. Ma credo che siano stati colmati dei vuoti che c'erano, forse si poteva fare di meglio in alcuni reparti. Può anche darsi che la società abbia fatto scelte precise, probabilmente il tecnico non voleva giocatori non idonei sul gioco e quindi si sono scartati anche quei profili che molti hanno invocato, i profili di esperienza che però magari a De Rossi non andavano bene", dice un tifoso.

"Avrei preferito che avessero comprato qualche attaccante in più", fa eco una ragazza. "Il mercato del Genoa era meglio che continuasse ancora, perché purtroppo non mi è proprio piaciuto per niente. Sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più in attacco", aggiunge un sostenitore.

"Adesso vedremo un attimino se con quello che abbiamo riusciamo ad arrivare alla meta. Diciamo che non è stata la fine del mondo, però ci accontentiamo di quello che passa al convento. Si poteva fare meglio secondo me, soprattutto secondo me in porta non è stato risolto molto il problema", è il parere di un giovane.

Giornata di poter aperte al "Signorini" di Pegli per i tifosi rossoblù che hanno potuto assistere all'allenamento della squadra per la seconda volta durante la gestione De Rossi.

Ecco le loro opinioni raccolte sugli spalti.

