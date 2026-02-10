Esclusiva, Branco al Derby del Lunedì: "Grazie ai genoani che hanno pregato per la mia più grande vittoria"

"È stato terribile, sono rimasto in coma una settimana. Ma sono riuscito a uscire. Adesso sono diventato più forte, non ho avuto più problemi. Mentalmente sono diventato più forte. Ringrazio tutti i tifosi del Genoa, da loro ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto durante la malattia. Noi non sappiamo da dove arriviamo. L'energia, le preghiere mi hanno portato a Genova un'altra volta. Se il segreto delle straordinarie punizioni era davvero la valvola nel pallone? Anche Mario Bortolazzi, che ora mentre parliamo sta qui davanti a me, prima di tirarle si allenava, lavorava e lavorava. Questo è il segreto. Oggi non ci si allena più sulle punizioni e sugli gli altri fondamenti del calcio. Il calcio è troppo robotizzato. I fondamenti sono importanti, come le punizioni. Prima si allenava per 30-40 minuti, dopo l'allenamento si allenava per provare, ripetendo e ripetendo. Grazie ancora a tutti voi, ringrazio tutti i tifosi che hanno pregato per la mia più grande vittoria che ho fatto nella vita, che è stata il recupero della mia salute. Ora speriamo che Genoa cominci a recuperare nel campionato. Un bacione a tutti, saluti".

Questo e molto altro ha raccontato in esclusiva al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, Claudio Branco, indimenticato campione del Genoa anni '90 e del Brasile campione del mondo. Di passaggio a Genova, in collegamento dal ristorante Santa Teresa, insieme con Danilo Scala e l'ex compagno di squadra Mario Bortolazzi, Branco ha scherzato in studio con Beppe Dossena, rivale ma anche amico nella Sampdoria, si è commosso, rivolgendosi direttamente ai tifosi rossoblù che lo ricordano, oltre che per i gol nel derby e per quello al Liverpool in Coppa Uefa, per le sue giocate e la sua carica di simpatia, come quando prese simpaticamente e bonariamente in giro l'amico e compagno Gennaro Ruotolo al campo di Pegli (non perdetevi l'aneddoto rivelato in diretta...).

Ecco l'intervento integrale di Claudio Branco, la trasmissione è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente al Derby del Lunedì.

