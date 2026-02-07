Genoa-Napoli 2-3: cronaca e tabellino della partita
di Luca Pandimiglio
Formazione tipo per Daniele De Rossi che davanti si affida alla coppia Colombo-Vitinha
Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli:
GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Østigård, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo. All.: De Rossi
NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund. All.: Conte
FISCHIO FINALE! Termina qui al Ferraris il Genoa esce sconfitto per 3-2 contro il Napoli. Decisivo il gol in pieno recupero di Hojlund su calcio di rigore.
90' + 5 - HOJLUND REALIZZA DAL DISCHETTO! Bijlow tocca e intuisce, ma non basta. Napoli in vantaggio al Ferraris.
90' +1 - Intervento dubbio in area di rigore tra Cornet e Vergara, Massa viene richiamato dal var e concede calcio di rigore.
90' - Segnalati quattro minuti di recupero.
88' - Cambio nel Genoa: fuori Vitinha e dentro Cornet.
88' - Il Genoa si fa trovare impreparato in fase difensivo ma è bravo Ellertsson in ripiegamento su Gutierrez.
85' - Ultimi cinque minuti al Ferraris, spinge il Genoa alla ricerca del vantaggio ma anche il Napoli non si vuole accontentare del punto.
83' - Hojlund vince un rimpallo con Ostigard, arriva Marcandalli che lo butta giù. Calcio di punizione e giallo per il centrale rossoblu.
78' - Conte corre ai ripari dopo l'espulsione di Jesus. Fuori Giovane e dentro Olivera.
76' - Ekuban va via a Juan Jesus, già ammonito. Espulsione per il brasiliano.
75' - Doppio cambio nel Genoa: fuori Malinovskyi e Martin, dentro Masini e Messias.
74' - Filtrante per Spinazzola, che va alla conclusione incrociata, palla fuori di poco alla destra della porta difesa da Bijlow.
70' - Errore di Meret nel rinvio, palla che arriva a Vitinha che prova la conclusione da posizione complicata, palla in gradinata nord.
67' - Palla che rimane vagante all'interno dell'area di rigore del Napoli, Malinovskyi non ci pensa due volte e colpisce di controbalzo, palla fuori non di molto.
65' - Fuori Colombo, autore del 2-2, e dentro Ekuban.
64' - Miracolo di Vasquez che sulla linea intercetta la conclusione di Gutierrez, poi Lobotka calcia alto dal limite.
62' - Contropiede Napoli: Vergara serve al limite Spinazzola, che svirgola la conclusione da ottima posizione.
60' - Esce Buongiorno, autore di due errori da matita blu, e dentro Beukema.
57'- COLOMBO TROVA IL PAREGGIO! Altro disastro di Buongiorno che si fa scippare il pallone da Colombo, l'attaccante rossoblu è freddissimo a battere Meret in uscita.
56' - Ottima iniziativa di Martin sulla sinistra, cross al centro per Colombo, ma l'attaccante rossoblu viene anticipato da un grande intervento di Lobotka in ripiegamento.
54' - Inizio di secondo tempo molto spezzettato, tante interruzioni e tanti falli da entrambe le parti.
50' - Hojlund riparte in contropiede viene fermato irregolarmente da Vasquez. Massa non ha dubbi ad estrarre il cartellino giallo per il messicano.
48' - Vergara accelera sulla corsia mancina, ma il suo traversone è impreciso. Occasione sprecata dalla formazione di Antonio Conte.
INIZIO SECONDO TEMPO! Cambio nel Napoli, fuori Mc Tominay e dentro Giovane.
FINE PRIMO TEMPO! Termina 2-1 in favore del Napoli un primo tempo ricco di emozioni. Tra 15 minuti via al secondo tempo qui al Ferraris.
45' + 2 - Norton Cuffy riceve da Malinovskyi, si sposta il pallone sul mancino e lascia partire una conclusione che sfiora la traversa.
45' - Segnalati due minuti di recupero.
40' - Miracolo di Meret su Malinovskyi: conclusione dalla distanza dell'ucraino e volo plastico di Meret che salva il risultato.
36' - Sono un po' calata i ritmi in questo finale di primo tempo. Nel frattempo Mc Tominay, assoluto protagonista dell'incontro, avverte un problema fisico, ma rimane in campo per il momento.
31' - Malinovskyi raccoglie la respinta dopo un corner e prova il sinistro al volo da posizione proibitiva, palla in gradinata.
29' - Punizione offensiva per il Genoa: sponda di Ostigard, Colombo prova a rovesciare verso la porta, ma colpisce male. Non era facile coordinarsi per il centravanti rossoblu.
26' - Prova a reagire il Genoa con Colombo che si libera di Buongiorno e lascia partire una conclusione di destro, non il suo piede, che termina alta.
22' - MC TOMINAY RADDOPPIA! Tiro dai 25 metri dello scozzese, nulla da fare per Bijlow e sorpasso Napoli al 22esimo. Inizio scoppiettante al Ferraris.
20' - PAREGGIA HOJLUND! Tiro forte di Mc Tominay respinta di Bijlow e tap-in di Hojlund che brucia Ostigard e pareggia per il Napoli.
19' - Ancora Mc Tominay pericoloso: angolo di Elmas, colpo di testa dello scozzese, bravo Vasquez sulla traiettoria ad allontanare.
17' - Cross di Martin dalla corsia mancina sul secondo palo. Vanno a saltare sia Colombo che Vitinha ma alla fine la retroguardia partenopea riesce ad allontanare.
13' - Mc Tominay ad un passo dal pareggio. Cross di Spinazzola, palla che rimane vagante in area, arriva lo scozzese a botta sicura e palle che finisce alta di pochissimo.
12' - Verticalizzazione di Lobotka a cercare Hojlund, il danese si devila e calcia, ma viene ostacolato ancora da Ostigard, che rende più agevole l'intervento di Bijlow.
10' - Si fa vedere il Napoli in avanti: calcio d'angolo battuto da Elmas, ma è bravo Ostigard a svettare più in alto di tutti e ad allontare la sfera.
7' - Inizio di gara eccellente della formazione di De Rossi che aggredisce tutti i portatori di palla napoletani. Partenza shock invece per il Napoli con il gravissimo errore di Buongiorno.
3' - MALINOVSKYI NON SBAGLIA DAL DISCHETTO! L'ucraino calcia centralmente, Meret si tuffa alla sua destra e pallone che s'insacca in rete. Genoa avanti dopo tre minuti.
1' - Errore di Buongiorno che nell'eseguire il retropassaggio non vede Vitinha. Il portoghese anticipa Meret che lo butta giù. Massa viene richiamato al var e concede calcio di rigore.
FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone che sarà gestito dai partenopei e Genoa che nel primo tempo attaccherà verso la gradinata sud.
