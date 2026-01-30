Genoa, sconfitta di rigore al 100' all'Olimpico con la Lazio (3-2)

All’Olimpico va in scena una partita dalle mille emozioni, decisa interamente nella ripresa e chiusa dal fischio finale sul 3-2 per la Lazio. Dopo un primo tempo avaro di occasioni e giocato a ritmi piuttosto bassi, la gara si accende improvvisamente nella seconda frazione, regalando gol, ribaltamenti di fronte e un finale al cardiopalma.

Nel primo tempo è il Genoa a tenere maggiormente il possesso palla, senza però riuscire a creare vere occasioni da rete. I rossoblù si rendono pericolosi soprattutto con Vitinha, che al 36’ costringe Provedel a un intervento decisivo su un pallone ben lavorato da Malinovskyi. La Lazio risponde con Maldini e Marusic, ma senza precisione sotto porta. Dopo un solo minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa si apre con un altro piglio e al 53’ arriva l’episodio che sblocca il match: tocco di mano di Martin in area su cross di Isaksen, VAR in azione e calcio di rigore per la Lazio. Dal dischetto Pedro è freddissimo e spiazza Bijlow, firmando l’1-0. I biancocelesti prendono fiducia e al 62’ raddoppiano: errore di Martin, Isaksen serve Taylor che incrocia il destro e batte ancora il portiere rossoblù.

Il Genoa, fino a quel momento in difficoltà, torna improvvisamente in partita. Al 65’ un altro intervento del VAR porta al rigore per i rossoblu, per un tocco di mano di Gila: Malinovskyi si presenta sul dischetto e accorcia le distanze. La gara diventa vibrante e al 75’ arriva il clamoroso pareggio: Malinovskyi tenta il gol olimpico da corner, Provedel compie un miracolo ma sulla respinta Vitinha è il più rapido e insacca il 2-2.

Nel finale succede di tutto, nei minuti di recupero, al 95’, arriva l’episodio decisivo: fallo di mano di Ostigard in area, ancora VAR e calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va Cataldi che non sbaglia, incrocia il destro e supera Bijlow, siglando il definitivo 3-2.

