Genoa: ecco De Rossi che dopo la partita di Verona guarda in streaming l'Ostiamare, la squadra di cui è presidente
di m.m.
Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è un grande appassionato di calcio al punto da essere proprietario e presidente dell'A.S. Ostiamare Lido Calcio, avendo acquisito il club dalla famiglia Di Paolo nel gennaio 2025. Il tecnico rossoblù ha rilevato la società del litorale romano, dove è cresciuto calcisticamente, per salvarla e avviare un progetto di riqualificazione del territorio.
Ecco De Rossi immortalato al "Bentegodi", dopo la bella vittoria del Genoa sul Verona, mentre guarda in streaming l'incontro tra Teramo e Ostiamare (terza contro seconda in classifica), valevole per il girone F di serie D. La partita è stata poi sospesa al 45' a causa di un infortunio occorso all'arbitro mentre il risultato era di 1-0 in favore dell'Ostiamare.
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