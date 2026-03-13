Genoa, De Rossi: "Verona dato per spacciato ma è vivo, partita importante per la stagione"

Daniele De Rossi archivia la vittoria pesante con la Roma e mette nel mirino il Verona che si è rilanciata vincendo a Bologna: “La vittoria con la Roma ci ha dato molto e ci ha permesso di lavorare con un po’ più di leggerezza. Ma sappiamo che dovremo fare una partita con grinta e aggressività anche a Verona. Loro si giocano molto ma anche noi dobbiamo migliorare la classifica. Baldanzi? Vediamo nelle prossime ore per decidere. Norton invece dovrebbe essere a disposizione”.

De Rossi con la Roma ha spiazzato tutti con scelte tecniche e tattiche inattese che però hanno portato tre punti. Il mister un po’ vuole fare chiarezza: “Sui social tante critiche e vabbè, però io devo fare le scelte migliori per vincere. So che se avessimo perso sarei stato criticato, ma come mi ha detto Conte “Un allenatore deve morire con le sue convinzioni”. Ma tutta la squadra si è messa a disposizione e mi aiutano tanto”.

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