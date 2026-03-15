Verona-Genoa LIVE PT 0-0, rossoblù guardinghi in una frazione con poche emozioni

Il Genoa sale al Bentegodi, scortato da oltre tremila tifosi, per cercare alle 12,30 un'altra vittoria dopo il successo storico a Marassi sulla Roma di Gasperini. Telenord segue in diretta la partita con un'edizione speciale di Stadio Goal con Vittoria Fracassi, Giovanni Porcella, Claudio Onofri, Gian Paolo Pastorino, Paolo Zerbini, Beppe Nuti e Andrea Torti.



Nel primo tempo, il Genoa ha provato a farsi vedere in avanti con alcune azioni interessanti, come il cross insidioso di Akpa Akpro respinto da Ostigard e i tentativi da fuori di Bowie e Messias, neutralizzati senza problemi dalla difesa avversaria. Il Verona ha risposto con ripartenze sulla sinistra e alcune occasioni da calcio d’angolo, mentre il gioco ha subito interruzioni, tra cui l’intervento dello staff medico per assistere Ekuban e due cartellini gialli per il Verona, con Oyegoke e Akpa Akpro ammoniti per falli su Sabelli e Messias.

Le fasi centrali del tempo hanno visto il Genoa cercare di sfondare con Ekuban e Messias, ma la difesa veronese è stata attenta: Edmundsson ha negato una ripartenza pericolosa, mentre Akpa Akpro e Bowie hanno provato senza fortuna dalla distanza. Verso la fine del primo tempo, il Verona ha chiuso bene le linee, bloccando anche un’azione di Harroui servito da Bowie, mantenendo il punteggio invariato.





LA PARTITA

PRIMO TEMPO

3' Akpa Akpro cerca di sorprendere la difesa con un cross insidioso, ma Ostigard interviene e allontana la palla.



6' Cartellino giallo per il Verona: Oyegoke viene ammonito per un fallo su Sabelli.

8' Ekuban tenta un destro potente ma leggermente strozzato; Montipò blocca senza difficoltà.

12' Bowie prova il sinistro di prima intenzione dopo aver perso il tempo giusto, ma Bijlow controlla senza problemi.

15' Messias calcia da fuori area, la palla viene deviata da Gagliardini e finisce in calcio d’angolo.

16' Verona riparte con decisione sulla sinistra e conquista un calcio d’angolo, sul quale nulla di fatto.



28' Palla in verticale per Ekuban, ma il giocatore anticipa troppo il tempo e non riesce a controllarla.

29' Intervento dello staff medico in campo per prestare assistenza a Ekuban.

31' Cartellino giallo per il Verona: Akpa Akpro viene ammonito per un fallo su Messias.



33' Messias prova un sinistro al volo da fuori area, ma il Verona respinge senza problemi.

34' Bowie tenta un tiro dalla distanza, Ostigard devia in calcio d’angolo.

35' Il Genoa esce bene in ripartenza, ma Edmundsson compie un grande intervento difensivo, bloccando l’azione.

43' Akpa Akpro si coordina dal limite dell’area, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

45' Bowie apre per Harroui in ripartenza, ma Ellertsson chiude bene impedendo il tiro.



VERONA-GENOA 0-0

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Gagliardini, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Orban, Bowie.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Ekuban, Colombo.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.

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