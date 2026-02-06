Genoa, De Rossi: "Amorim preso per fare il play, ma non dobbiamo mettergli troppa pressione"

"Amorim io l'ho preso per fare il play, l'abbiamo preso per fare il play, cercavamo un play con queste caratteristiche, abbiamo dei giocatori che possono giocare davanti alla difesa come Morten Frendrup, come Patrizio Masini, che hanno dinamismo, recuperano palloni, fanno frangiflutti davanti alla difesa. Abbiamo Ruslan che può giocarci, che è un po' più un quarterback, uno che gioca sulle distanze lunghe, con queste gittate, con questa balistica sua. Per noi questa squadra aveva un grande bisogno di un giocatore che facesse girare la squadra, che portasse la palla da destra a sinistra, che la portasse dalla nostra difesa al nostro attacco, che toccasse tanto palla, che guidasse la palla anche all'interno delle pressioni e lui ha tutte queste caratteristiche. È giusto contestualizzare tutto, è giusto dare le giuste pressioni al ragazzo così giovane, perché è arrivato, cambia paese, cambia lingua, cambia clima, cambia compagni. Si sta inserendo bene, mi sembra abbastanza sveglio e questo mi fa piacere, ma non dobbiamo mettergli troppa pressione".

Lo ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, commentando l'arrivo del nuovo giocatore brasiliano del Genoa che potrebbe debuttare sabato contro il Napoli.

Ecco le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa.

