Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: De Rossi torna al 3-5-2, Sarri lancia Maldini dall'inizio
di Luca Pandimiglio
12 sec
Le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
