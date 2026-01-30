Genoa

Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: De Rossi torna al 3-5-2, Sarri lancia Maldini dall'inizio

di Luca Pandimiglio

Le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi. 

