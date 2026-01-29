Genoa, De Rossi: "Salvezza lontana ancora anni luce, all'Olimpico mi mancherà "l'accoglienza" dei laziali"
di m.m.
L'allenatore dei rossoblù: "Amorim è un centrocampista moderno, potrà diventare una bandiera o essere rivenduto ma ha un grande futuro"
"Penso che sia necessario ancora ottenere la salvezza, che resta lontana anni luce. Quando eravamo più in basso facevo l'esempio delle 20-22 partite che mancavano. Dovremo essere bravi a restare sempre sul pezzo, la Lazio resta una squadra forte anche se attraversa un momento difficile. Mancheranno i tifosi? Mi dispiace, sia per i nostri che per i loro. Mi mancherà la tipica "accoglienza" che mi riservano i tifosi laziali...".
Lo ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, all'antivigilia della sfida con la Lazio all'Olimpico.
Sull'arrivo di Amorim, ha aggiunto: "Un centrocampista con un grande futuro, il Genoa potrà rivenderlo o farlo diventare la sua bandiera. Ma di certo è moderno e l'ho voluto per le sue caratteristiche".
