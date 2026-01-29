Genoa, De Rossi: "Salvezza lontana ancora anni luce, all'Olimpico mi mancherà "l'accoglienza" dei laziali"

"Penso che sia necessario ancora ottenere la salvezza, che resta lontana anni luce. Quando eravamo più in basso facevo l'esempio delle 20-22 partite che mancavano. Dovremo essere bravi a restare sempre sul pezzo, la Lazio resta una squadra forte anche se attraversa un momento difficile. Mancheranno i tifosi? Mi dispiace, sia per i nostri che per i loro. Mi mancherà la tipica "accoglienza" che mi riservano i tifosi laziali...".

Lo ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, all'antivigilia della sfida con la Lazio all'Olimpico.

Sull'arrivo di Amorim, ha aggiunto: "Un centrocampista con un grande futuro, il Genoa potrà rivenderlo o farlo diventare la sua bandiera. Ma di certo è moderno e l'ho voluto per le sue caratteristiche".

