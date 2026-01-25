Genoa, De Rossi esulta: "Emozioni incredibili con il Bologna, tre punti importanti"

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, si gode il ribaltone al Bologna (3-2): “E' successo - dice Ddr - che loro hanno giocato mezz'ora con un uomo in meno. Fa tanto. Non abbiamo fatto male, abbiamo fatto una partita simile alla loro. Nel secondo tempo, complice la superiorità, e il gol arrivato subito con Malinovskyi che è stato importantissimo siamo cresciuti. Sono state emozioni incredibili vissute in questo stadio.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.