Genoa, De Rossi esulta: "Emozioni incredibili con il Bologna, tre punti importanti"

di Giovanni Porcella

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, si gode il ribaltone al Bologna (3-2): “E' successo - dice Ddr - che loro hanno giocato mezz'ora con un uomo in meno. Fa tanto. Non abbiamo fatto male, abbiamo fatto una partita simile alla loro. Nel secondo tempo, complice la superiorità, e il gol arrivato subito con Malinovskyi che è stato importantissimo siamo cresciuti. Sono state emozioni incredibili vissute in questo stadio.”

 

