Genoa, la carica dei 3000 verso Verona

Dopo l’importante successo sulla Roma cresce l’entusiasmo in casa Genoa e tra i tifosi rossoblù, che stanno già organizzando la trasferta di Verona. Per la sfida del Bentegodi è atteso un vero e proprio esodo: potrebbero essere circa 3000 i sostenitori del Grifone pronti a spingere la squadra anche lontano da Marassi.

La vittoria contro i giallorossi ha infatti innalzato l’entusiasmo dell’ambiente genoano e rafforzato una classifica già positiva. La gara contro il Verona rappresenta però un passaggio delicato, perché anche i padroni di casa arrivano alla sfida con il morale alto dopo il successo ottenuto a Bologna e sono pronti a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.

Intanto lo staff tecnico guidato da Daniele De Rossi guarda all’infermeria con attenzione. La speranza è quella di recuperare Norton-Cuffy e Baldanzi, due pedine che potrebbero rivelarsi importanti per affrontare una partita che si preannuncia combattuta.

Con una squadra in fiducia e il sostegno di migliaia di tifosi al seguito, il Genoa si prepara dunque a vivere un’altra giornata intensa. L’esodo rossoblù verso Verona è già iniziato.

