Genoa, Eranio: "Con l'Inter mi sarei aspettato un po' più di coraggio avendo poco da perdere"

"Della difficoltà della partita non c'erano dubbi, no? Anche perché l'Inter è una squadra difficile da affrontar,e tecnica, se li vai ad affrontare alti e lasci il campo ti fanno male, viceversa, hanno sempre il possesso di palla, però è certo che è una partita dove quando hai di fronte una squadra più forte diventa più semplice anche magari fare qualche cosina con più coraggio, ecco, perché non avevi nulla da perdere. Ecco, dal Genoa mi sarei aspettato questo, un po' più di coraggio e giocare un po' meglio la palla, il possesso di palla, però purtroppo De Rossi ha dei giocatori, come Vasqeuz, che l'abbiamo sempre detto è un fenomeno come difensore, ma secondo me, in tante situazioni è un problemino. Come per De Rossi era Leali il problemino, non capivo il perché, però si vede che gli piace qualcuno che gioca meglio la palla, ma anche Vasquez devo dire che non è un buon costruttore di gioco, è più bravo Marcandalli anche se ogni tanto fa qualche errore, però almeno tenta, uno non tenta neanche, perciò devo dire che se non hai giocatori bravi dietro diventa difficile anche poter fare il gioco che vuole De Rossi".

Lo ha detto Stefano Eranio, bandiera del Genoa, al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, dove anche gli altri opinionisti, da Salvatore Soviero a Gessi Adamoli, sono intervenuti.

Vi proponiamo uno stralcio della trasmissione, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente al Derby del Lunedì.

