Genoa, troppa Inter a San Siro: Dimarco e Calhanoglu su rigore stendono i rossoblu (2-0)

A San Siro l’Inter supera 2-0 il Genoa grazie alle reti di Dimarco e al rigore di Calhanoglu. I nerazzurri scendono in campo con il 3-5-2 affidandosi a Sommer tra i pali, Akanji, De Vrij e Carlos Augusto in difesa, Luis Henrique e Dimarco sulle corsie con Barella, Zielinski e Mkhitaryan in mezzo e la coppia Thuram-Bonny in attacco, mentre i rossoblù rispondono con il 3-4-1-2 con Bijlow in porta, Marcandalli, Østigård e Vásquez in difesa, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi e Martín a centrocampo, Baldanzi alle spalle di Vitinha e Colombo.

L’avvio è vivace e dopo appena due minuti il Genoa si fa vedere con Colombo che calcia alto, segnale di un atteggiamento aggressivo e senza timori reverenziali, ma con il passare dei minuti è l’Inter a prendere il controllo del possesso, spingendo soprattutto sulle fasce e costringendo la difesa rossoblu a diversi interventi decisivi; Bonny impegna Bijlow, Mkhitaryan colpisce una clamorosa traversa dal limite e la pressione cresce fino al 31’, quando proprio l’armeno inventa un assist perfetto per Dimarco che si coordina al volo e lascia partire un sinistro straordinario che non dà scampo al portiere olandese, un autentico eurogol che sblocca la partita. Il Genoa prova a reagire affidandosi alle giocate di Malinovskyi e alle accelerazioni di Vitinha, ma fatica a trovare varchi contro una retroguardia attenta e compatta, mentre l’Inter sfiora ancora il raddoppio prima dell’intervallo e va al riposo avanti di una rete.

Nella ripresa i rossoblu partono bene e costruiscono una buona occasione con il colpo di testa di Vitinha respinto in extremis da Akanji, ma i nerazzurri riprendono presto il controllo del ritmo inserendo forze fresche dalla panchina e al 68’ arriva l’episodio che indirizza definitivamente la gara: cross di Luis Henrique e braccio largo in area di Amorim, l’arbitro indica il dischetto; dagli undici metri si presenta Calhanoglu, entrato da pochi minuti, che con freddezza spiazza Bijlow e firma il 2-0 che chiude definitivamente i conti a San Siro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.