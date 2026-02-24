Ordine sferza Soviero: "Visto che Genoa e che De Rossi con il Toro? All'attaccooo..."

"Carissimi, come state? Vi vedo in grande forma, parlo naturalmente dei colleghi, dei giornalisti. Mi sembra che abbiano un pizzico di maggiore lucidità rispetto agli ex calciatori... eh. Parliamo del Genoa. Cosa diceva il nostro amico portierone? Attenzione, perché il successo col Bologna vi porterà fuori strada. Meno male che qualcuno non la pensava come lui. Come vi ho detto una settimana fa - e l'ho ribadito a Daniele De Rossi - all'attacco! E infatti nella partita con il Torino, una partita nella quale puoi vincere a mani basse senza nemmeno andare sui pedali, quando sei in bicicletta, si è verificato esattamente questo. E cioé il Genoa ha vinto largo, ha vinto convincendo e ha vinto soprattutto con il gioco e utilizzando la panchina. Perché, per esempio, il terzo gol di Messias dimostra che questo ragazzo che ha problemi a partire dall'inizio, ma quando entra è in grado di fare la differenza. Allora mi raccomando, date un po' più retta a Gessi Adamoli e meno retta agli ex calciatori. Date retta a me! All'attaccooo".

Immediata la replica, ovviamente ironica, di Salvatore Soviero: "Se fosse mio nonno, a Franco direi metti giù la bottiglia! Scherzo ovviamente, ma io mica avevo criticato il Genoa. Avevo detto - e lo ribadisco - che la lotta per la salvezza non è chiusa, difatti i punti di distacco dalla zona calda restano tre. Ma i rossoblù stanno tenendo un ottimo passo, a Franco darò il voto quando verrà in studio".

Lo ha detto Franco Ordine, giornalista nazionale e opinionista di Telenord, nella sua rubrica Un po' d'Ordine, in onda al Derby del Lunedì, scherzando con Soviero e gli altri opinionisti in studio. Vi proponiamo uno stralcio della trasmissione, integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente dedicata al Derby.

Ecco l'intervento di Franco Ordine.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.