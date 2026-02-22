Il Genoa 'mata' il Torino: Norton-Cuffy, Ekuban e Messias firmano la... corrida trionfale

Il Genoa 'mata' il Torino al Ferraris: Norton-Cuffy, Ekuban e Messias firmano la corrida trionfale, in una gara senza storia che ha visto il Grifone sempre in avanti e i granata in sofferenza, divenuta strutturale dopo l'espulsione di Ilkhan nel finale del primo tempo.

Il Genoa parte subito aggressivo: nei primi minuti Baldanzi e Colombo costruiscono una bella azione, con Colombo che cerca di servire Ekuban in profondità, ma Maripan anticipa tutto. Nei minuti successivi la squadra rossoblu mantiene il possesso e pressa alto; Colombo prova una girata di sinistro e Malinovskyi un filtrante, senza trovare lo specchio. Al 12’, Colombo viene fermato fallosamente da Maripan a centrocampo, con l’arbitro che limita il tutto a un richiamo verbale. Il Torino prova a reagire al 13’ e 14’, senza riuscire a rendersi pericoloso, e il Grifone controlla bene anche le incursioni di Ilkhan e Simeone.

La prima rete arriva al 21’: Ekuban calcia, Paleari respinge e Norton-Cuffy è il più lesto a ribadire in rete per l’1-0. Il Genoa si fa notare anche in difesa con Norton-Cuffy, che al 25’ ferma Lazaro e conquista un fallo. La partita procede su ritmi controllati, con il Torino che cerca spazi difficili da trovare. Al 32’ Malinovskyi prova un potente sinistro, Colombo subisce fallo da Ebosse e il Genoa ottiene una punizione senza esito. Al 33’, un tiro di Malinovskyi viene respinto dalla barriera e Frendrup calcia di testa verso il secondo palo, senza trovare lo specchio. Il Torino risponde con Gineitis e Obrador, ma Bijlow salva entrambe le conclusioni tra il 34’ e il 35’. Al 40’ il raddoppio: Baldanzi parte in contropiede, Paleari respinge, ma Ekuban ribadisce in rete per il 2-0. Al 42’ il Torino chiede un rigore per tocco di mano di Vasquez, ma il Var non rileva irregolarità. La prima frazione si chiude con l’espulsione di Ilkhan per condotta violenta.

Nella ripresa il Torino effettua due sostituzioni: Maripán lascia il campo a Ismajli ed Ebosse a Prati. Al 50’ Baldanzi prova un affondo sulla sinistra, fermato da Coco, e al 51’ Ekuban attacca il primo palo, anticipato da Paleari. Tra il 53’ e il 56’ il Torino costruisce diverse occasioni: Vlasic parte in contropiede e serve Simeone e Gineitis, senza trovare lo specchio; poi serve Prati che calcia al limite, ma il pallone termina fuori. Al 60’ Kulenovic lascia il posto a Duván Zapata per i granata.

Al 64’ Obrador tenta una fuga sulla fascia sinistra, ma Ostigard lo contiene. Al 65’ il Genoa effettua tre cambi contemporanei: Colombo esce per Ekhator, Ekuban per Messias e Baldanzi per Amorim. Al 67’ il Torino crea un’occasione con Obrador sulla sinistra, ma Marcandalli allontana di testa; al 68’ grande chance per Zapata, servito da Vlasic, ma Bijlow respinge. Sempre al 68’ Simeone lascia il posto a Njie. Al 71’ il Genoa sostituisce Norton-Cuffy con Sabelli. Al 76’ Ekhator entra in area ma calcia fuori, mentre al 79’ Zapata respinge un calcio dalla bandierina di Malinovskyi. Al minuto 83’ arriva il tris del Genoa: Messias approfitta di un errore della difesa granata e segna il 3-0. La partita vede poi l’uscita di Malinovskyi per Onana all’85’. Finisce in trionfo per il Genoa la... corrida di Marassi.





GENOA-TORINO 3-0

RETI: 21' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (71' Sabelli), Frendrup, Malinovskyi (85' Onana), Ellertsson; Baldanzi (65' Amorim); Ekuban (65' Messias), Colombo (65' Ekhator).

TORINO (3-5-2): Paleari; Ebosse (46' Ismajli), Maripan (46' Prati), Coco; Obrador, Gineitis, Ilkhan, Valsic, Lazaro; Kulenovic (60' Zapata), Simeone 68' Njie).

ARBITRO: Guida.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.