Genoa, mercoledì porte aperte ai tifosi in vista della sfida con il Torino
di Luca Pandimiglio
A partire dalle 14 al centro sportivo "Signorini" di Pegli, seconda volta nell'era De Rossi
Dopo il pareggio contro la Cremonese (0-0) la formazione di Daniele De Rossi si prepara ad ospitare al Ferraris il Torino, domenica alle 12.30. Match molto delicato per la salvezza, anche alla luce della vittoria per 2-0 del Lecce in trasferta a Cagliari: attualmente Fiorentina terzultima a quota 21 e Lecce, Cremonese e Genoa tutte appaiate a 24 punti.
Per caricare la squadra in vista della partita contro il Torino, domani si svolgerà un allenamento a porte aperte al centro sportivo "Signorini" alle ore 14. Si tratta del secondo allenamento a porte aperte della gestione De Rossi, il primo era stato lo scorso 18 novembre.
