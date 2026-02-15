Cremonese-Genoa LIVE 0-0, rossoblù costantemente in avanti

Cremonese-Genoa prende il via con il fischio di Sozza e il Genoa che muove il primo pallone. Nei primi minuti, il gioco è prudente, con le squadre che si studiano. Subito Norton-Cuffy prova un cross dalla destra, ma la difesa devia in corner e Audero controlla senza problemi. Al quarto minuto, Pezzella commette un fallo in ritardo in scivolata e riceve il primo cartellino della partita.

Nei minuti successivi, il ritmo cresce: Zerbin scende sulla destra e serve Vardy, che prova un tacco verso la porta, ma Bijlow blocca senza difficoltà. Messias conquista un calcio piazzato dalla trequarti sinistra dopo essere stato ostacolato da Maleh. Poco dopo arriva un’occasione per il Genoa sugli sviluppi di un calcio piazzato: Malinovskyi finta il tiro e serve Messias, che calcia col mancino da fuori area, ma Audero devia sopra la traversa. Vitinha prova una percussione centrale con conclusione finale, ma il tiro debole finisce facilmente tra i guantoni del portiere. In questo momento il Genoa appare più intraprendente, schiacciando gli avversari nella propria metà campo.

CREMONESE-GENOA 0-0

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy. – Allenatore: Nicola

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha – Allenatore: De Rossi

ARBITRO: Sozza.

NOTE: ammonito Pezzella.

