Genoa-Torino LIVE PT 2-0, a segno Norton-Cuffy ed Ekuban. Espulso Ilkhan, granata in dieci

Genoa-Torino, mezzogiorno di fuoco. Si gioca alle 12,30 allo stadio Luigi Ferraris, in una sfida delicata per la classifica. Bijlow è saldo tra i pali del Grifone, mentre la difesa a tre è composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Otoa resta ai box a causa di un problema alla caviglia. A centrocampo, Malinovsky e Frendrup impostano il gioco, mentre sulle fasce Norton-Cuffy ed Ellertson spingono senza sosta. Baldanzi parte titolare, fortemente voluto dal tecnico romano, e affianca Ekuban per sostenere la manovra offensiva di Colombo. Il Toro gioca con Ebosse, Maripan e Coco a protezione di Paleari. Anjorin non figura tra i convocati per problemi fisici, quindi il centrocampo è affidato a Vlasic, Ilkhan e Gineitis. Lazaro e Obrador corrono liberi lungo le fasce. In attacco, con Che Adams fuori, il tandem Simeone-Kulenovic guida l’offensiva.

LA PARTITA

PRIMO TEMPO

2' Baldanzi e Colombo costruiscono una bella azione, con Colombo che cerca l’assist in profondità per Ekuban. Maripan interviene e chiude perfettamente.

5' Il gioco resta concentrato nella metà campo del Torino. Colombo prova la girata di sinistro sul cross di Ellertsson, ma la difesa granata lo ferma.

7’ – Il Grifone mantiene alta la pressione. Malinovskyi prova a servire Colombo con un filtrante, ma il pallone è un po’ lungo e termina oltre la linea di fondo.

10’ – I rossoblu muovono il pallone con precisione. Bijlow si inserisce nella manovra, aiutando la squadra a sfuggire al pressing del Torino.

12’ – Colombo riceve palla a centrocampo, si gira rapidamente e viene fermato fallosamente da Maripan. L’arbitro Guida limita il tutto a un richiamo verbale, nonostante le proteste dei calciatori rossoblu.

13’ – Il Torino si avvicina all’area di rigore avversaria. Lazaro prova a trovare lo spazio per crossare da sinistra, senza però riuscirci.

14’ – Scambio tra Ilkhan e Simeone: il turco si infila tra le linee per ricevere il ritorno del pallone, ma l’azione viene chiusa da Vasquez.

21' GOL GENOA. Norton-Cuffy è il più lesto a profittare di una respinta di Paleari su tiro di Ekuban e segna. 1-0.

25’ – Norton-Cuffy si fa notare in fase difensiva: ferma Lazaro sulla fascia sinistra e conquista un fallo per il Genoa.

28’ – Nonostante il vantaggio iniziale dei rossoblu, il ritmo della partita resta contenuto. Il Torino mantiene il possesso nella propria metà campo, cercando spazi che la difesa del Genoa concede con difficoltà.

32’ – Il Genoa gestisce il pallone al limite dell’area granata. Malinovskyi tenta il suo sinistro potente, ma non trova spazio; la palla arriva a Colombo sul vertice destro, che viene fermato fallosamente da Ebosse, regalando al Grifone una punizione promettente.

33’ – Malinovskyi prova a sorprendere tutti con un tiro diretto in porta, ma la conclusione viene respinta dalla barriera. La palla schizza a sinistra e Frendrup calcia verso il secondo palo: Vasquez stacca di testa, ma il pallone termina fuori.

34’ – Gineitis intercetta il pallone nella metà campo avversaria, avanza e viene fermato da Ellertsson: l’arbitro concede un calcio di punizione al Torino dalla trequarti.

35’ – Grande occasione per il Torino. Vlasic serve di prima Obrador, che punta verso il limite dell’area e lascia partire un sinistro potente. Bijlow riesce a deviare il tiro lateralmente, evitando il pericolo.

40' GOL GENOA. Grande azione personale di Baldanzi, sul tiro Paleari devia ed Ekuban ribadisce in rete. 2-0.

42' Il Torino chiede un rigore per tocco di mano di Vasquez, il Var esclude irregolarità.

45'+1': Espulso Ilkhan per condotta gravemente violenta.







GENOA-TORINO 2-0

RETE: 21' Norton-Cuffy, 40' Ekuban.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi; Ekuban, Colombo.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ebosse, Maripan, Coco; Obrador, Gineitis, Ilkhan, Valsic, Lazaro; Kulenovic, Simeone.

ARBITRO: Guida.

