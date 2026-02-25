Genoa Women, sette giocatrici in Nazionale: c’è anche Korenciova

Maria Korenciova è diventata la settima calciatrice del Genoa Women a ricevere una convocazione in Nazionale, un traguardo che conferma l’ottimo impatto della portiera slovacca sulla squadra rossoblù sin dal suo arrivo a Genova la scorsa estate. Korenciova (foto gentile concessione di ACG), nota per la sua abilità tra i pali e la grande sicurezza nelle uscite basse, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la difesa del Genoa Women, contribuendo con le sue prestazioni a consolidare i risultati della squadra in campionato.

Il prossimo impegno con la Nazionale della Slovacchia vedrà Korenciova scendere in campo in due importanti partite amichevoli: il 3 marzo contro la Lettonia e il 7 marzo contro il Portogallo, sfide che offriranno alla portiera l’opportunità di confrontarsi con avversarie di livello internazionale e di affinare ulteriormente le sue qualità tecniche e tattiche. Queste convocazioni rappresentano non solo un riconoscimento personale, ma anche un segnale della crescente rilevanza del Genoa Women nel panorama calcistico europeo, capace di formare atlete in grado di competere ai massimi livelli.

Accanto a Korenciova, il club genovese può vantare altre sei calciatrici attualmente impegnate con le rispettive Nazionali. Anastasia Ferrara difenderà i colori dell’Italia Under 23, mentre Arbenita Curraj e Alma Hilaj sono state convocate dall’Albania per le prossime sfide internazionali. Birta Georgsdottir rappresenterà l’Islanda, mentre Rachel Cuschieri ed Emma Lipman saranno protagoniste con la Nazionale di Malta. Questa ampia rappresentanza sottolinea la qualità del vivaio e della rosa della squadra genovese, che continua a crescere sia a livello nazionale che internazionale.

