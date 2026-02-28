Genoa, De Rossi: "Per fare punti qui devi essere perfetto. Ci sono comunque spunti positivi"
di Luca Pandimiglio
Le parole del tecnico rossoblu al termine della partita di San Siro contro l'Inter
Le dichiarazioni del tecnico rossoblu Daniele De Rossi al termine della sconfitta maturata per 2-0 contro l'Inter grazie alle reti di Dimarco e Calhanoglu:
"Soddisfatti quando perdi è difficile, ci sono spunti positivi però. Davanti c'era una squadra molto più forte di noi, abbiamo preso quel rigore quando avevamo messo fuori la testa. Per fare punti qui devi essere perfetto, non devi concedere niente e se vincono tutte queste partite un motivo ci sarà. Oggi erano feriti nell'orgoglio e hanno fatto una grande partita"
"Quando affronti l'Inter è sempre dura, Chivu sta facendo un lavoro incredibile. Ci ho provato a rovinargli la festa stasera, ha ereditato una squadra molto forte ma con un grande gioco li sta conducendo ad un titolo meritato. Non me lo aspettavo, fino a qualche anno fa allenava i giovani e io il collaboratore in Nazionale".
"Abbiamo un parco attaccanti di altre altezze di classifica, hanno atteggiamento positivo e non lesinano impegno e dedizione".
