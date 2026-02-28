Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tornano Martin e Vitinha dal primo minuto
di Luca Pandimiglio
Rossoblu a caccia dell'impresa contro la capolista del campionato; assenti Norton-Cuffy e Otoa
Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro va in scena la sfida tra Inter e Genoa. Rossoblu reduci dal successo casalingo contro il Torino per 3-0 e da una prestazione convincentre, mentre i nerazzurri arrivano da una delusione europea, maturata martedì sera ad opera del Bodo Glimt. Due assenza per Daniele De Rossi, che non potrà contare su Norton-Cuffy e Otoa. Per Chivu assente Bastoni per squalifica e Lautaro Martinez per infortunio. Stadio Gol in diretta a partire dalle 20.15 con Giovanni Porcella, Vittoria Fracassi e i loro ospiti per commentare la sfida di San Siro.
Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
