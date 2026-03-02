Genoa, problemi per Baldanzi che mette in dubbio la sua presenza con la Roma

È partita al “Signorini” l’operazione Roma, ma purtroppo le prime notizie non sono incoraggianti. Baldanzi, infatti, è in forte dubbio a causa di uno stiramento muscolare. Il centrocampista, che già contro l’Inter aveva accusato qualche problema fisico, sarà sottoposto a ulteriori accertamenti dallo staff medico per valutarne con precisione l’entità del guaio muscolare e decidere se potrà essere a disposizione per la sfida.



In caso di forfait, le possibilità vedono Messias pronto a scendere in campo dal primo minuto, assumendo un ruolo fondamentale nella manovra offensiva della squadra. La situazione degli altri giocatori non è ancora del tutto chiara: si attendono aggiornamenti anche su Norton Cuffy e Otoa, entrambi costretti a saltare l’ultimo match contro l’Inter per problemi fisici. Lo staff medico seguirà attentamente l’evolversi delle condizioni degli atleti nelle prossime ore, mentre la squadra cerca di prepararsi al meglio per l’importante sfida contro la Roma.



La partita si preannuncia quindi con qualche incertezza nell’undici titolare, e la gestione degli acciacchi fisici diventa un fattore chiave per il tecnico, chiamato a trovare soluzioni rapide senza compromettere la competitività della squadra.

