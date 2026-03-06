Genoa, De Rossi sfida il Gasp e il suo passato: “Roma forte e Gasperini l’ha migliorata. Gara importante ma sono concentrato sull’obiettivo”

Il Genoa è pronto per il match con la Roma dell’ex Gasperini e De Rossi ha un po’ di rebus da sciogliere a sugli infortunati a cominciare da Norton Cuffy: “Vediamo in questi due giorni. Da capire solo se vogliamo rischiare oppure no, ma siamo fiduciosi. Baldanzi? L’importante è che sia pronto per le altre partite”.



Poi una domanda su Amorim: “Lui timido? Non credo, è giovane e ha bisogno di tempo. Per me lui a Milano ha fatto bene. Penso che Amorim abbia qualità”. Sulla Roma De Rossi fa i complimenti a Gasperini: “I giallorossi sono una squadra forte con un allenatore che ha migliorato la squadra e questo è un complimento”.

Rispetto all’andata Ddr non vuole fare certi errori: “Forse ho caricato troppo la squadra. Di sicuro si che avremo la spinta dei nostri tifosi e saranno importanti”.

